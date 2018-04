Revue in MFA Anjum

ANJUM

Twee avonden waar het bordje uitverkocht op de deur kon worden geplakt. Onder het motto ‘It jout neat dat it net wier is, as it mar mooi is’, gaven vele (oud-)Anjumers gehoor aan de oproep om toch vooral aanwezig te zijn bij de dorpsrevue. Een revue geregisseerd en geschreven door oud-inwoner Piet Hovinga (Buitenpost) en geproduceerd door Gerben Dijkstra. De oproep was dus niet aan dovemansoren gericht. Het publiek genoot met volle teugen van het toneelspel van de grote groep (dorps)acteurs in combinatie met het optreden van het piratenkoor de Smokkelaars van de Skans. Het geheel werd nog een op een prachtige manier ondersteund door oude foto’s die door Lieuwe Greidanus op de beamer werden getoond. In een vlot tempo vloog de rijke Anjumer geschiedenis aan de vele bezoekers voorbij. De multifunctionele accommodatie stond centraal. Soms met een kwinkslag een andere keren werden de aanwezigen geroerd door ‘beelden en ferskes fan eartiids’. Het was dan ook geen wonder dat er na afloop nog volop werd nagepraat in de foyer de Kwelder over deze twee dorpsavonden.