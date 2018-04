Protestvlag tegen gaswinning en fracken

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM een voorlopige toestemming gegeven om op de locatie Pieterzijl Oost gas te winnen. De NAM mag daarbij ook het omstreden fracken gebruiken. „Gas winnen met de fracking methode in een gebied wat aardbeving gevoelig is kan in onze ogen niet veilig zijn. Dat ook onze zorgen voor aardbevingen niet ongegrond zijn bleek zaterdag 7 april al weer. Bij Kommerzijl en Lauwerszijl, twee dorpen in de directe omgeving van Pieterzijl, waren twee bevingen met een kracht van respectievelijk 1.7 en 1.0 op de schaal van Richter. Wat voor effecten dit op de ondergrond in de omgeving heeft is onbekend. Ter bescherming van de bevolking, gezondheid, drinkwater en ons milieu roepen wij de minister op om de voorlopige toestemming weer in te trekken, en de NAM om geen voorbereidende werkzaamheden te treffen op de boorlocatie Warfstermolen”, aldus Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.

Een ieder heeft nog de mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen dit voorgenomen besluit. Meer informatie over het indienen van bezwaren en het winningsplan Pieterzijl-oost is te vinden op onderstaande links vinden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-16680.html

http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-pieterzijl-oost