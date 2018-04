De bloemetjes buitenzetten met Dokkum Tulpenstad

In het jaar van de Kulturele Haadsted 2018 staat Dokkum in bloei met een fantastische tulpenroute langs 2250 vierkante meter bloemenpracht op en nabij de bolwerken. Door bijdragen van de gemeente Dongeradeel, Provincie Fryslân en diverse sponsoren is Stichting Dokkum Tulpenstad er in geslaagd in dit bijzondere jaar deze tulpenroute langs de bolwerken te verwezenlijken.

Stichting Dokkum Tulpenstad wil met de bloemenpracht bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het toerisme en recreatie in Dokkum door, in tegenstelling tot voorgaande jaren, te kiezen voor een meerjarige bollenmix met een bloeiperiode van februari tot juni. Hierdoor kan met minimale bij-planting tot wel tien jaar van de bloemen worden genoten.

Daarnaast draagt deze speciale bloemenmix bij aan de versterking van de biodiversiteit door een grote aantrekkingskracht op de bijen, vlinders en diverse andere insecten.

Iedereen is welkom om bij de opening aanwezig te zijn.

Voor meer informatie over Stichting Dokkum Tulpenstad kunt u kijken op: www.dokkumtulpenstad.nl