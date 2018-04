Controle van het gasnet in Noordoost Friesland

Netbeheerder Stedin controleert de komende maanden preventief een deel van het gasnet in de gemeenten Dongeradeel en Kollumerland.

Om de periodieke preventieve controle uit te voeren, lopen controleurs van Stedin het gasleidingennetwerk meter voor meter na. Zo houdt de netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van het gasnet optimaal. De controle wordt in de periode april t/m oktober uitgevoerd.

Omdat gasleidingen onzichtbaar in de grond liggen, maken de controleurs gebruik van speciale apparatuur. Met behulp van gps-navigatie weten de medewerkers precies waar de gasleiding ligt. Door er met een zeer gevoelig gasdetectie-apparaat overheen te lopen, worden gaslekkages opgespoord. Die lekkages kunnen zijn ontstaan door natuurlijke bodemwerking, maar ook door werkzaamheden in de grond. Grote gaslekkages kun je ruiken, maar voor het opsporen van hele kleine lekkages is speciale apparatuur nodig. Mocht er een lek gevonden worden, dan wordt de leiding hersteld.

Controle tot aan de voordeur

Niet alleen de hoofdleiding in de straat wordt gecontroleerd, maar ook de gasleiding tot aan de voordeur van woningen en bedrijven. Dit betekent dat controleurs van Stedin soms een tuinpad of oprit op lopen. De controleurs dragen altijd een herkenbaar hesje van Stedin en kunnen zich legitimeren.