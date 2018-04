Harkema

In De Spitkeet vond dit weekend het museumweekend plaats. In alle huisjes waren vrijwilligers aanwezig die uitleg gaven over De Spitkeet maar ook vertelden over de geschiedenis van deze streek. In de Malmolen is dit jaar een tentoonstelling ingericht met als onderwerp ‘Mei griffel en laai’. Allerlei voorwerpen die betrekking hebben op het onderwijs van vroeger zijn hier tentoongesteld: voor ouderen een feest van herkenning, jongeren zullen constateren dat er toch wel heel veel is veranderd.