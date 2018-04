Leerzame presentatie ‘Altijd Wad Pad’ boekjes

Nes In Theaterkerk Nes was zondagmiddag voor kinderen van 7 tot 12 jaar, ouders, familie en vrienden een programma over wat er langs en op het Werelderfgoed ‘het wad’ zoal is te beleven.

Een bijzondere en leerzame invulling van het programma was deze middag speciaal op de kinderen gericht. In samenwerking met diverse provincies en regiovertegenwoordigers zijn de boekjes ‘Altijd Wad Pad’, zowel in het Nederlands als ook in Duits uitgeven.

Leave Hofstede, zelf één van de aanwezige kinderen, vertelde over wat er zoal in de boekjes te lezen en beleven valt. De verhalen en de routes in dit boekje zijn speciaal voor kinderen ontwikkeld. Samen met hun ouders kunnen ze op ontdekkingstocht, ook is er een app te downloaden. Daarna was het de beurt aan verhalenverteller Sytze. Hij vroeg de kinderen naar voren te komen en vertelde een spannend verhaal over Rixt van het Oerd. Ook waren er twee reddingswerkers van de KNRM. Zij hadden een opblaasbaar vlot bij zich die gemaakt was om drenkelingen via het water en slik naar de kant te brengen. Als laatste konden alle kinderen enthousiast mee zingen met Aafke Zuidersma. Actief betrokken personen en organisaties zoals Monique Pruyt van Provincie Friesland en Gelly Talsma van De Culturele Onderneming zorgden aan het einde dat alle kinderen met de ‘Altijd Wad Pad’ boekjes naar buiten gingen.