Informatieavond over Foksepark Broeksterwâld

Om een toelichting te geven over de nieuwbouwplannen aan de Auke Jansstrjitte in Broeksterwâld wordt er in dorpshuis De Pipegael in Broeksterwâld op 12 april een informatieavond gehouden. Belangstellenden worden dan geïnformeerd over het nieuwbouwplan en krijgen een goed beeld van hoe de woningen in dit plan eruit zullen komen te zien.

Het nieuwbouwplan heeft de naam Foksepark gekregen. Hier worden acht duurzame levensloopbestendige woningen gebouwd. Bijzonder aan dit nieuwbouwplan is onder andere dat er gekozen is voor een groot gedeelte gemeenschappelijk groen, zodat de bewoners daar geen onderhoud aan zullen hebben. Daarnaast komen er in de woningen slaapkamers met badkamer op de begane grond, worden de woningen energiezuinig opgeleverd en is er gekozen voor een eigentijds ontwerp.

“We zijn er trots op dat de gemeente Dantumadiel ons plan als winnaar heeft aangewezen. Wij hebben de overtuiging dat ons ontwerp goed aansluit bij de woonbehoefte in de regio. Dit nieuwbouwplan zal een positieve bijdrage leveren aan de gehele buurt”, aldus Romke Hekstra, directeur van Hekstra Bouwers.

Het nieuwbouwplan is ontworpen door Hekstra Bouwers in samenwerking met Bert Adema makelaar-taxateur, Arjen Valk Tuinontwerpen en Architectenbureau Puur.

De informatieavond over Foksepark start op 12 april om 19.30 uur, en duurt tot 21.30 uur. Wie interesse heeft in één van de nieuwbouwwoningen kan voor meer informatie bellen naar Bert Adema: 06-12454509 of mailen naar info@adema-damwoude.nl. Kijk tevens op de website www.foksepark-broeksterwald.nl.