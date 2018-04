Ternaard te sterk voor Noordpool

Opnieuw zaterdagmiddag een verre reis voor de Ternaarder selectie dat nu naar Uithuizen moest waar het tegen de plaatselijke trots Noordpool moest aantreden op een fraai sportcomplex van Noordpool dat op de vierde plaats stond en met hun topscoorder Martijs Delker in hun gelederen. Ternaard had thuis met 6 – 0 van Noordpool gewonnen, echter dat gaf nog geen redenen om te denken dat Ternaard vandaag ook zo maar met ruime cijfers zou gaan winnen op het kunstgrasveld van Noordpool. Ternaard had dinsdagavond uit tegen VVSV 09 in Ulrum met 0 – 4 gewonnen, en dus waren de verwachtingen vandaag dan ook hoog gespannen bij menigeen. Trainer Kootstra miste ook vandaag nog steeds Roel Hoekstra geblesseerd en Simon van der Weg geschorst voor één wedstrijd. Op de bank begon hij met de jeugdige drie spelers Andries Vlasman, Gerwin Wiersma en Simon Jan Dijkstra.

Onder leiding van scheidsrechter Brondijk uit Hoogezand, was het Ternaard dat onder een stralend voorjaarszonnetje om half drie mocht aftrappen. Het eerste gevaar kwam in de tweede minuut van Noordpool als een diepe bal van achteren op de spits Martijs Delker werd gegeven die op volle snelheid kon door gaan en hierna naar binnen kwam en mocht uithalen waarbij zijn schot in het zijnet van het Ternaarder doel belandde. Dit was gelijk de tactiek die Noordpool hanteerde en waar Ternaard alert op moest zijn. In de vierde minuut was het opnieuw Noordpool dat een grote kans kreeg als opnieuw de bal diep werd gespeeld en Martijs Delker achter de verdediging van Ternaard weg sprintte en alleen op doelman Anne Hellinga kon af gaan, maar gelukkig voor Ternaard mist Delker deze grote kans en kon Ternaard op gelucht ademhalen. De toon was gezet, want in de zesde minuut was het Ternaard dat een prima aanval opzette en er goed over links uit kwam waarbij Jacob van der Veen prima Remko van der Kooi aan speelde die zich los maakte van zijn tegenstander en uithaalde en Ternaard op 0 – 1 bracht dacht iedere Ternaarder, echter de grensrechter van Noordpool dacht hier anders over en vlagde voor buitenspel wat onmogelijk was wat ook supporters van Noordpool zeiden. Scheidsrechter Brondijk nam dit advies aan en keurde helaas Remko zijn doelpunt af. Na dik 23 min. voetbal eerste helft begon Ternaard beter in zijn spel te komen en nam de druk van Ternaard toe op Noordpool wat leidde in de 31e minuut tot de voorsprong voor Ternaard als het op links een hoekschop mocht nemen die door Jacob van der Veen prima werd voor gebracht op Gosse Reinder Kingma die zo de 0 – 1 kon in koppen. Toch mocht Ternaard in de 33 e min. niet klagen als tot twee maal toe eerst keeper Anne Hellinga een inzet van de doellijn weg haalde waarna in de rebound de verdediging van Ternaard de bal nog voor de doellijn moest weg werken op inzetten van Martijs Dekker en Marco Oost. Maar gelijk hierna was het Ternaard dat er snel uit kwam en David de Vries over de rechter flank goed op kwam en daarna de bal voor bracht op Danny Post die hierna de bal breed legde op de mee opgekomen Jacob van der Veen die met een prachtig uithaal de bal in het dak van het Noordpool doel schoot en zo Ternaard net voor rust op 0 – 2 bracht. Dit werd ook tevens de ruststand.

Na rust geen wijzigingen bij Ternaard dat gelijk in de 46 e min. op 0 – 3 kwam als Remko van der Kooi een prima pass gaf op Danny Post die goed de buitenspelval omzeilde, waar Gosse Reinder Kingma wel buitenspel stond, was het Danny Post die alleen richting doelman Noordpool kon afgaan en hierna beheerst de 0 – 3 inschoot. Noordpool was geknakt en bij sommige spelers gingen de kopjes naar beneden. Zo werd het in de 47e minuut al 0 – 4 als Gosse Reinder Kingma op links zijn tegenstander van zich afschudde en daarna naar binnen kwam en de bal prima voor bracht op de vrij staande Remko van der Kooi die simpel de 0 – 4 kon in tikken. De wedstrijd was gespeeld en in de 52e minuut wisselde trainer Kootstra de niet fitte David de Vries en bracht Gerwin Wiersma voor hem in het veld. Het was Ternaard dat nu de wedstrijd dicteerde en Noordpool maar weinig meer kon uitrichten. Zo kwam in de 65e minuut Andries Vlasman in het veld voor de moe gestreden Remko van der Kooi en was het die zelfde Andries Vlasman die in de 67e minuut er alleen van door kon gaan op links en daarna kon uithalen waarbij zijn inzet op de buitenkant paal belandde waarna de verdediging van Noordpool de bal kon wegwerken. Zo werd in de 70e minuut de licht geblesseerde Teake Jan Keegstra door trainer Kootstra naar de kant gehaald en kwam Simon Jan Dijkstra voor hem in het veld. Ternaard kreeg nog een paar grote kansen om de score op te voeren, maar pas in de 83e minuut was het Jacob van der Veen die uit een prachtige pass van Danny Post de 0 – 5 in het Noordpool doel schoot. Zo werd het dan toch nog een dikke overwinning voor Ternaard dat het in het begin even moeilijk had, maar daarna de wedstrijd dicteerde en een verdiende overwinning behaalde op Noordpool. Dinsdagavond speelt Ternaard de inhaalwedstrijd uit tegen De Lauwers de ploeg waar trainer Kootstra afgelopen seizoen trainer van was.