Opening expositie ‘Merklappen’

Aukje is al sinds 1975 bezig met borduren en al jaren verzamelt zij oude merk-, letter-, stop- en oefenlappen en oud naaigerei. Sommige exemplaren zijn meer dan 150 jaar oud. Het is een bijzondere tentoonstelling waarbij veel herinneringen naar boven komen. Ook zijn er werken te vinden van andere borduursters die Aukje in de loop der jaren gekregen heeft. Bij elk exemplaar zit een mooi verhaal.

Een bijzonder onderdeel van de verzameling zijn de zogenaamde schoollapjes, op school gemaakte werkstukken van jonge meisjes, traditioneel in rood borduurgaren geborduurd.

De expositie is gratis te bezoeken tot en met 3 juni elke zaterdag en zondag van 13:30-17:00 uur. Vandaag (8 april) en 5, 6 en 26 mei is Aukje de Boer zelf op de tentoonstelling aanwezig om uitleg over de collectie te geven.

Op 26 mei is er een speciale Randje-per- week-dag in de Rehoboth Kerk, Balthasar Bekkerstjitte 27 in Metslawier (Friesland). Dit is in samenwerking met atelier Soed Idee uit Vaassen. Aanmelden voor deze dag kan via de website van Simone de Jong, www.soedidee.nl/Randjesdag.