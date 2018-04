Holwerd verbonden in kunst

In het kader van “Culturele Hoofdstad van Europa Fryslân” stelt Holwerd in de maand april zijn deuren open voor mensen die willen genieten van kunst. Op vijf plaatsen in Holwerd is kunst te zien van kunstenaars van Ameland en Holwerd passend bij het thema: Holwert Ferbynt 2018. Zaterdag was de opening en werden de eerste route plattegronden uitgereikt.

In de Willibrorduskerk aan de Tsjerkestrjitte en de Doopsgezinde kerk aan de Stasjonswei zijn schilderijen en sculpturen tentoongesteld van de Amelander en voormalig Amelander kunstenaars Tom Beijl en Bea van Twillert en Margreet Halma. Tonnie Weehuizen laat in zijn atelier aan de Hegebuorren schilderijen zien evenals Henk de Vries die aan Bosma’s plein woont. Olga Baggelaar toont haar werk, schilderijen en sculpturen in Wadden beleefcentrum De Noordhoren Elbasterwei 1.

‘Kunst in de ruimste zin van het woord, maar met een verbindend karakter wordt kunst deze maand geëxposeerd in Holwerd’ aldus voorzitter dorpsbelang Arnoud Haitsma.

Fotowedstrijd

Verder zijn tijdens de kunstmaand de inzendingen van de fotowedstrijd “Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân” te zien in de Doopsgezinde kerk. De jury heeft deze inmiddels beoordeelt. Het publiek mag tijdens de Kunstmaand, t/m vrijdag 20 april op deze genomineerden stemmen. De prijswinnaars van de jury- en publieksprijzen worden zaterdag 21 april 2018 bekend gemaakt.

Openingstijden

De expositieruimtes zijn open van 7 t/m 29 april, op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 14.00-17.00 uur en de toegang is gratis. De prijsuitreiking van de fotowedstijd is op 21 april 15.00 uur in de Doopsgezinde kerk.

Foto;s Bote Sape Schoorstra