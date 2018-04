Doelpunt Dirk Jan Schreiber redt Oostergo

De Supportersvereniging van V.V. Oostergo had er afgelopen zaterdag alles aan gedaan om er een feest van te maken. 11 F-pupillen van Friese Boys en 11 F-pupillen van Oostergo waren uitgenodigd om mee te doen met de line-up georganiseerd door de supportersvereniging. Onder stadionmuziek en luid applaus betraden de twee teams de arena, waar om half drie het eerste balcontact was. Er stond deze middag voor beide teams veel op het spel. Friese Boys dat alle punten heel hard nodig heeft, na de dubbele confrontatie tegen Ropta Boys de afgelopen week, die nul punten had opgeleverd. En Oostergo dat heel graag een periodetitel wil pakken om zo mee te doen met het toetje aan het eind van de competitie. De wedstrijd stond deze middag onder leiding van de prima leidende en getalenteerde scheidsrechter Smit uit Drachten.

De eerste helft was deze middag duidelijk voor de thuisspelende vereniging. Oostergo wist af en toe goed druk te zetten op de achterhoede van Friese Boys en het bleek dat onze gasten dat lastig vonden. Oostergo creëerde kansen en uit een van deze kansen was het Dirk Jan Schreiber die met een prachtige omhaal de keeper van Friese Boys passeerde. Een doelpunt dat meedingt naar het mooiste doelpunt van dit seizoen. Na deze 1-0 was het wachten op de verdubbeling van deze score door Oostergo, maar de mannen van Haijema/Miedema hadden het vizier deze middag niet op scherp staan. Het dichtste bij een treffer was misschien wel de beste man van het veld Sjoerd Zijlstra, maar hij kon zijn kans niet tot doelpunt promoveren.

Na de theepauze was Oostergo geen schim meer van het elftal van voor de thee. Passen kwamen niet aan, de linies sloten niet goed op elkaar aan en er werd veel te veel ruimte weggegeven. Friese Boys maakte hier dankbaar gebruik van, door op basis van strijdlust te gaan vechten voor een doelpunt. En ze kwamen nog heel dichtbij, ware het niet dat Oostergo doelman Jelmer Hoekstra de bal nog niet kon beroeren, zodat de bal op de lat belandde. Dit was het hoogtepunt van de slechtste tweede helft van deze competitie van Oostergo. Waarschijnlijk is de oorzaak wel bekend bij de spelers. Volgende week staat de lastige uitwedstrijd tegen Rottevalle op het programma.