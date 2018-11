Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt bij Kornwerderzand

De politie deed een snelheidscontrole op een plek waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Twee bestuurders reden 50 kilometer per uur te hard. Drie automobilisten reden nog harder: 188, 191 en 241 kilometer per uur. Al hun rijbewijzen zijn ingevorderd.

Hiernaast is 14 keer proces-verbaal opgemaakt voor snelheden die 40 kilometer per uur te snel waren.