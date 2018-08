Maarten van der Weijden onderweg naar Franeker, bekijk hier waar hij zwemt

HARLINGEN/FRANEKER

Maarten van der Weijden heeft zondagmiddag net voor zes uur het stempel gekregen in Harlingen en zet nu koers richting Franeker. De olympisch kampioen, bezig aan de 11Stedenzwemtocht, ligt wel achter op schema. In de nacht van zaterdag op zondag had hij het erg zwaar, waardoor hij een lange pauze nam bij Workum. Dat levert hem drie uren vertraging op.