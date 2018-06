Pareltsjebrij ‘nieuw’ terug op 23 juni

Pareltsjebrij is zaterdag 23 juni terug in Workum. Na een jaar van afwezigheid is het evenement terug in een nieuwe opzet.

Het feest heeft 10 jaar op de Merk plaatsgevonden, maar de organisatie gaf tijdens de laatste editie in 2016 al aan bij terugkomst vernieuwend te willen zijn. Een nieuwe indeling op een andere locatie, met toen al één van de nieuwe havens in het achterhoofd.



Tijdens het brainstormen op de vergaderingen zijn alle ideeën en wensen bekeken en uitgedacht, met een geweldig resultaat. Het podium komt op it Skil te staan, achter de Grote Kerk bij de Klamearehaven. Op deze manier komt het evenement in een mooi ‘decor’ te staan, waarbij er volop ruimte is voor de bezoekers en de toeristen kunnen vanaf de boot ook volop meegenieten.

Er zullen dit jaar vier live bands optreden met tussendoor de drive-in show. Optredens zijn er van de populaire band Deadline uit Bolsward, die inmiddels al meer dan 25 jaar weet hoe je een feestje moet vieren. Naast Deadline zullen drie ‘Workumer’ bands optreden: Goat Rock Disciples, The Mighty Seventh en Rockband Black Jack.



Pareltsjebrij is een feest voor jong en oud waarbij plezier en gezelligheid voorop staan. Het evenement zal zaterdagmiddag 23 juni om 17.00 uur van start gaan en de eerste band zal al vroeg in de avond gaan spelen. Naast een drankje bij de bar is er ook gelegenheid om een hapje te eten bij de snackwagen van Boele’s Frietfabriek of bij de stand van slagerij Thijs van der Meer.

Alle vrijwilligers hopen er een mooie avond van te maken voor Workum en omstreken en voor de aanwezige toeristen.