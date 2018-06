Frysman Veenstra aast op Swurt Grutte Pier

Om 7.30 uur worden de 160 atleten door Elfstedenloper en Frysman parcoursrecordhouder (8.56.03) Stefan van der Pal het water in “geschoten”. Na een zwemtocht van 3,8 kilometer en 180 kilometer op de fiets volgt de loodzware marathon van 42,2 kilometer hardlopen. De atleten komen in totaal tien keer over het Reaklif waar ook de finish van dit duursportspektakel zal zijn.

Opmerkelijk is de prestatie van startnummer 1, namelijk Geke Venema, zij heeft als een van de vier deelnemers alle edities deelgenomen en is in dit unieke gezelschap de snelste overall. Opvallend is ook de enorme internationalisering van dit evenement, er doen maar liefst 17 deelnemers van buiten Nederland mee, voor de zuiderburen hebben de Frysman ontdekt. De eerste finisher wordt vanaf 16:00 uur verwacht, de laatsten rond de klok van 22:00 uur.