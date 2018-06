30 parturen op Grutte Obe Partij

De loting van de Grutte Obe partij vond afgelopen zaterdag plaats in Herberg de Gekroonde Leeuw. Daar werd geloot voor de eerste, de herkansingsronde en de tweede omloop. Het belooft een spannende (tweedaagse) partij te worden.

De naam van Grutte Obe (Obe Sybes Postma 1796-1848) is aan deze partij verbonden omdat deze, volgens overlevering, legendarische Arumer kaatser twee eeuwen terug furore maakte op ditzelfde plein. Hij zou, met een “alderwetske keatsbal”, achteruit het perk de bal zover hebben geslagen dat deze op een dak van een huis aan de andere kant van de Arumer vaart terecht kwam (ongeveer 60 meter). Door de kracht sneuvelde zelfs een rode dakpan.

Op die zelfde plaats werd er een blauwe dakpan neergelegd als symbool voor deze fantastische “boppeslach”. Het Ludieke is dat de wisselprijs voor deze Grutte Obe buurtkaatspartij dan ook een “Blaupanne” is. Grutte Obe is overigens geboren op het kaatsplein in 1796. Zijn vader was namelijk kastelein van de Herberg Land’s Welvaaren. In 1821 wordt Obe zelf de kastelein van deze Kaatsherberg.