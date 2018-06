BOLSWARD

In de Heamielbijlage die deze week met het Bolswards Nieuwsblad wordt verspreid, onder meer aandacht voor de 25ste Night of the Heamiel waarvoor de redactie sprak met Richard Veltman en Anton van der Weide. Verder een nadere kennismaking met het Heamieltrio en informatie over alle activiteiten die tijdens het oogstfeest plaatsvinden.