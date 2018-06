Komst Lidl Bolsward onzeker

Het plan loopt tegen veel tegenstand op in Bolsward. De wensen van Lidl en de parkeerruimte en het groen zijn in het huidige plan niet voldoende uitgewerkt. Er zijn sinds het bekend maken van het plan in 2014 vooral zorgen over de verkeersveiligheid en groenvoorzieningen.

Vorig jaar oktober is er in de gemeenteraad gesproken over de plannen voor een nieuwe vestiging van Lidl in Bolsward. Toen is besloten om een ruim gebied rondom het beoogde pand op de Snekerstraat mee te nemen in het plan. Daarna is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Daar zijn een aantal plannen uitgekomen die weer zijn besproken met omwonenden en ondernemers. Maar de gesprekken hebben tot op heden tot geen nieuw plan geleid.

De gemeente Súdwest-Fryslân gaat samen met Lidl kijken naar mogelijkheden om tot een oplossing te komen. In juli moest het plan klaar zijn, maar de gemeente gaat nu van oktober uit.