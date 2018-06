Friese Palingroker vaart door Amsterdamse grachten

In 2001 begon hij als palingroker. Daarvoor had hij een baan in de hotellerie in onder meer de Galamadammen en in Koudum. In de eerste jaren werkte hij als palingroker in Friesland. Maar al snel had de Nederlandse hoofdstad zijn voorliefde en is dat de thuisplaats van zijn onderneming geworden. ‘Paling, verse paling’ schalkt er door de grachten wanneer hij op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn product verkoopt. ,,In september vorig jaar ben ik met mijn onderneming naar Amsterdam gegaan. In acht etappes heb ik toen mijn boot en de benodigde spullen van Koudum naar Mokum gebracht. Ik ben getipt door een inwoner van de hoofdstad om hier te komen. De verkoop in Friesland was lastig. Ik moest heel ver varen om mijn klanten te bereiken. Nu heb staan mijn klanten langs de kade of ze varen langs mij. Het is nu allemaal wat makkelijker en het loopt als een trein”, zegt Oosterbaan.

Zijn kleine bootje en de uitstraling van de Friese Palingroker doet de klanten denken aan vroeger. ,,Ik krijg heel vaak te horen dat een stukje nostalgie terug is in Amsterdam. Dat is natuurlijk geweldig om te horen. Ik ben de eerste palingroker sinds 50 jaar die door de grachten vaart. Dat is uniek, maar een klein beetje concurrentie zou ik niet erg vinden hoor”, grapt de palingroker.

De man uit Koudum staat als hij naar Amsterdam moet rond 6 uur ‘s ochtends op en gaat dan naar Amsterdam. Onderweg pikt hij nog een schipper op of die komt hij tegen in Amsterdam. Bij de Kadoelenwerf in Amsterdam Noord ligt zijn bootje. Het roken en bereiden van de paling doet hij aan boord. Hij heeft in zijn bestand ongeveer 50 vrijwillige schippers waarop hij een beroep kan doen. Naast paling verkoopt Oosterbaan ook gans. ,,Je ziet dat het steeds meer begint te lopen. Ik heb ook gerechten zelf bedacht en die scoren erg goed. Daarnaast heb ik verschillende kruiden waar ik een eigen mix van maak voor over mijn producten. Voor ieder is er wat wils aan boord. De paling van mij smaakt niet gerookt. Dat doe ik expres want ik vind dat mensen de vis moeten proeven.”

Voorlopig zit het werk in Amsterdam voor de Fries er nog niet op. ,,De mensen hier in Amsterdam herkennen mij. Dat is mooi om mee te maken. Ik ben hier met open armen ontvangen en als ik nieuwe klanten krijg zijn zij ook positief. Dat zorgt bij mij voor nog veel meer positieve motivatie om door te gaan. Ik heb een vergunning tot aan 2019. Daar ga ik ook met volle overtuiging gebruik van maken.”

Oosterbaan geniet nog dagelijks van Amsterdam. Voor hem staan alle seinen op groen en krijgt hij nog genoeg klandizie in de hoofdstad. Daardoor blijft Amsterdam zijn werkhaven en Koudum zijn thuishaven.