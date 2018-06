Silke Huisman imponeert andermaal

In een spannende en goed opgebouwde race wist Huisman met een scherpe tijd van 2.21,68 de limiet van 2.22,53 ruim te doorbreken. De race was goed voor de Nederlandse titel bij de jeugd. Na alle euforie moest Huisman een kleine 40 minuten later alweer aan de bak op de 100m vrije slag. Met 58,19 en een vijfde klassering zat er voor dat moment even niet meer in.

Huisman’s coach Henri Koek, kon daar wel mee leven. ,,Als je zo boven jezelf uit stijgt is het fysiek en mentaal een uitdaging om er zo snel weer te staan. Een dergelijke omschakeling kun je alleen maar oefenen door het mee te maken. Dat is nu even mislukt, maar ook dat moet je leren", aldus Koek die

verder tevreden terug kon kijken op het slotdag van het toernooi.

Workumer Domingo Kuipers kwam op de slotdag nog tot twee mooie persoonlijke records. De 50m

vrije slag ging in 28,77 en de 100m rugslag in 1:10,52 wat een zesde klassering betekende bij de 13

jarigen.