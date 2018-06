Orgelconcert Sietze de Vries in Martinikerk Bolsward

Sietze de Vries ontving zijn orgelopleiding onder anderen van Wim van Beek en Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde docent studeerde hij eveneens improvisatie, net als bij Jan Jongepier. Naast zijn bachelor en master diploma’s, is hij in het bezit van de bevoegdheidsverklaring I Kerkmuziek en de aantekening improvisatie. Tijdens en na zijn studie aan de conservatoria van Groningen en Den Haag maakte hij naam door vijftien prijzen te winnen bij diverse orgelconcoursen. Hoogtepunt van deze periode was het winnen van het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002. Sietze de Vries concerteert, doceert en jureert in vele Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Zuid-Afrika en Australië.

Als docent is hij verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en sinds 2017 en hij is organist van de Martinikerk te Groningen als opvolger van Wim van Beek. In zijn functie van artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen, promoot hij het historische orgelbezit van de provincie, met als uitvalsbasis de Petruskerk te Leens. Ook maakt Sietze de Vries mediaproducties en produceert hij speciale kinderprogramma’s rondom het orgel. Hij is vaste begeleider is van het bekende Roder Jongenskoor, de Roden Girl Choristers en het Kampen Boys Choir. Artikelen van zijn hand over kerkmuziek, orgelbouw en improvisatie verschijnen regelmatig in diverse internationale bladen.