Makkum prolongeert titel bij meisjeskaatsen

BOLSWARD

Makkum won zaterdag verdiend het Nederlands kampioenschap Meisjes in Bolsward. In de eerste omloop een spannende strijd tegen Easterein en in de tweede omloop werd Bolsward verslagen. Een zware strijd in de derde omloop volgde tegen Sexbierum: Makkum kwam 1-4 voor, het werd 4-4 en Sexbierum kwam op 5-4 voor maar Makkum kreeg weer greep op de wedstrijd en won met 5-5, 2-6. Na een staand nummer volgde de finale tegen Winsum (Noa Slager, Marlies Bonnema en Anna Rob). Echt spannend was het niet, Makkum kaatste prima en won met 5-2, 6-6. De derde prijs was voor het duo van Jirnsum, Foke Jil Bakker en Dian Dijkstra.