Hendrik Brandsma en Matty Noordmans hebben zaterdag het Pearkekeatsen in Pingjum gewonnen in de A-klasse.

In de B-klasse gingen Sjoerd van den Berg en Erica Kramer met de eerste prijs naar huis. Jesse Koopman en Susan Bartels wonnen de C-klasse.

Dit jaar was de partij voor zowel leden als niet-leden, waarin ervaren en onervaren kaatsers elkaar

treffen. In de A-klasse deden vier pearkes mee om de prijzen. In de B- en C-klasse ieder zes.