Picknicken tijdens Bolsward Connect

Bolsward Connect organiseert vanwege het prachtige weer een speciale picknick editie. Het evenement, dan normaal iedere maand in de bibliotheek van Bolsward plaatsvindt, verhuist voor één keer naar het Julianapark.

Zaterdag 21 april van 10.30 tot 12.30 is iedereen welkom om gezellig samen in het park picknicken, hapjes te proeven uit verschillende landen, te genieten van ijskoude limonade, mooie gesprekken, leuke muziek en een potje voetbal.

Jong en oud is welkom, de organisatie verzorgt de hapjes en drankjes en hier zijn geen kosten aan verbonden. Er is een kinderoppas aanwezig die leuke activiteiten met de kinderen gaat doen, zodat de ouders lekker kunnen ontspannen en kletsen.

Iedereen is welkom om zijn of haar vrienden, familie en buren uit te nodigen via het Facebookevenement.