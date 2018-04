Oranje Comité Bolsward komt met vernieuwing en tradities op Koningsdag

Zo is één van de meest in het oog springende onderdelen het tribute-festival op het Marktplein. Van The Rolling Stones tot Johnny Cash en van Ed Sheeran tot uitsmijter Doe Maar: deze vier coverbands spelen vanaf 15.30 uur tot 21.30 uur op het plein in het centrum van de stad. Het muzikale gedeelte van de Koningsdag komt uit de koker van Jeroen Toussaint, die met zijn boekingskantoor Revolution Agency vele muzikale ingangen heeft. ,,We zijn hem heel dankbaar”, vertelt Thea Schipper, voorzitter van OCB. ,,We zouden het leuk vinden als dit een grote publiekstrekker wordt.”

Toussaint: ,,Ik ben blij met de line-up.” Met name van de slotact verwacht hij veel. ,,Dat is een feest. Dan moet het dat er af.” ,,Dan gáat het dak er af”, vult Schipper aan.

Naast het muzikale gedeelte, kent de 27e april ook een aantal vaste onderdelen. Traditioneel wordt begonnen met de aubade bij het stadhuis. Dit jaar worden echter geen ballonnen opgelaten (,,vanwege milieuoverwegingen”). Wel is er toch een soort ‘race’. Alle kinderen krijgen bij het stadhuis een badeendje met een nummer daarop. ‘s Middags is er in de gracht namelijk een heuse badeendjesrace.

Verder zijn er de bekende kinderspellen, de kofferbakverkoop en ook de bingo. Het volledige programma is te zien op ocbolsward.nl.

Schipper is enthousiast over deze editie, maar is pessimistisch over de toekomst. De bezetting in het bestuur is al krap, en na dit jaar stopt er een bestuurslid. ,,Dat is te weinig”, spreekt ze haar zorgen uit. ,,Het zou zonde zijn als dit zou verdwijnen”, doelt ze op de Koningsdagviering in Bolsward. Die kant gaat het wel op, mocht zich niemand melden. ,,Je hoeft niet volledig mee te draaien. Hoe meer mensen, hoe makkelijker de organisatie.”