BOLSWARD

Zowel in café De Blauwpoort als in ‘t Diekje speelt tijdens Koningsnacht een band. In De Blauwpoort staat de formatie ‘Beware’, aan de andere kant van de straat kunnen bezoekers een optreden van ‘The Black Roses’ bijwonen. De entree bedraagt vijf euro en geeft toegang tot beide kroegen.