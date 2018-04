Informatieavond Platform Bolsward op 25 april in Marne college

Wat gebeurt er in Bolsward de komende tijd? Op woensdag 25 april organiseert Platform Bolsward om 20.00 uur een informatieavond in het Marne college om de inwoners bij te praten. Want er staat van alles te gebeuren in Bolsward de komende maanden. Het stadhuis krijgt een flinke facelift. Meer dan dat: het wordt compleet gerenoveerd. Op het Broereplein zijn ze op dit moment druk bezig om de komst de Vleermuis voor te bereiden, die als alles goed gaat daar op 7 mei neerdaalt.

Dit geldt ook voor andere delen van de binnenstad. Aan Appelmarkt en het Marktplein ligt inmiddels een trap naar het water en ook het Grootzand wordt momenteel onder handen genomen.

Een ander belangrijk agendapunt op de informatieavond: hoe gaat het verder met zwembad Vitaloo? Dat blijft voorlopig open en het nieuwe bestuur van Stichting Ons Zwembad is aanwezig om, samen met medewerkers Vitaloo, te informeren over de laatste stand van zaken. En dan is er nog de ‘never ending story’ van het verkeer in de binnenstad. Moet het blijven zoals het is, moet het eenrichtingverkeer worden of moet de binnenstad compleet verkeersvrij worden? Een avond vol uiteenlopende onderwerpen die allen de discussie waard zijn.