‘Vriendschap’ centraal op Scheepsmaatjesdag in Blauwhuis

Een dag rond het thema ‘vriendschap’, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en hun maatje, maar ook voor de bewoners van het Teatskehûs. Samen genieten zij ‘s ochtends van de koffie en het gebak en samen kijken zij naar een stukje theater. De koning van Friesland doet namelijk afstand van zijn troon en moet op zoek naar een opvolger. Hij heeft daarbij de keuze uit één van zijn vier kinderen, maar wie van hen volgt hem op? Wordt het een sportieve troonopvolger? Of één van zijn dochters, die vele modellenwedstrijden heeft gewonnen? Of die andere dochter, die veel in het bankwezen heeft gepresteerd. Als laatste komt de jongste zoon binnen. Met hondje, wat op applaus kan rekenen van de aanwezigen. Hij vertelt waarom hij zo laat is: hij moest nog een boer helpen met ploegen en heeft zijn jas afgestaan aan een oudere meneer die het koud had. Na de voorstelronde mag het publiek stemmen door hartjes -ook hier is het thema subtiel verwerkt- van hun favoriete kandidaat omhoog te houden. Junior wint met overmacht. Want, zo vertelt initiatiefnemer Ciel Huitema, het gaat er niet om hoeveel prijzen je hebt gewonnen of hoe knap je bent, het gaat om vriendschap. Die boodschap kan op begrip rekenen van haar ‘publiek’. Het programma bestaat verder uit een knutselochtend. Na de gezamenlijke lunch in café De Freonskip (hoe toepasselijk) wordt afgesloten in de Sint Vituskerk.

De Scheepsmaatjesdag wordt sinds 2001 eens in de anderhalf jaar georganiseerd, steeds op een andere locatie in Zuidwest Friesland.