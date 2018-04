Sjoerd de Vries: van trommelen op tafels tot EP-release

,,Dat vond de meester niet zo leuk”, gaat De Vries terug in de tijd. Het is op de basisschool in Lollum, waar hij voortdurend op de tafels zit te trommelen. Het zijn de eerste uitingen van zijn muzikaliteit. Die worden voortgezet bij het plaatselijke korps, maar krijgen echt vorm als hij in Bolsward op het Marne college terechtkomt en naar de muziekschool gaat. ,,Op het Marne is het hele verhaal begonnen”, vertelt de drummer. Hij begint samen met klasgenoot Klaas Zijlstra, diens broer Willem en zanger Sytse de Witte de band Nicsz en later vormt een deel van dat viertal ook de coverband The Beatles Sessions. Sinds een jaar is daar ook de Zwolse band MILO bijgekomen. Het viertal is samengesteld uit conservatoriumstudenten, waar De Vries in het derde jaar zit. ‘MILO is een alternatieve popband rondom de gelijknamige singer-songwriter. De band combineert de ambachtelijke songwriting van James Taylor met de melancholie van Radiohead en de meerstemmigheid van Crosby, Stills & Nash. Met krachtige en dromerige pop creëert de band een intieme performance op het podium’, zo valt op hun website te lezen. 16 maart was de releaseparty van hun eerste mini-album in poppodium Hedon.

Behalve drummend, is De Vries ook vocaal te horen en schreef hij mee aan een nummer. ,,We mikken niet per se op de radiohit, want we willen niet te veel creatieve concessies doen”, legt hij uit. ,,Nu hopen we dat we een groep mensen krijgen die ons blijft volgen.” ‘No man’s land’ werd in de zomer van 2017 opgenomen in Utrecht. ,,Dat hebben we in zes dagen gedaan. Op sommige momenten ging ik even naar buiten en dan kon het regenen, of zelfs al donker zijn”, vertelt de drummer over de onafgebroken opnamedagen. ,,Het was intens, maar wel leuk. Op zo’n manier zit je er helemaal in.” ,,En het is snel gegaan”, gaat hij verder. ,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er in één jaar zo veel gebeurde met een band.”

MILO is momenteel bezig met een tour langs verschillende steden en hoop vurig op deelname aan de Popronde. ,,Maar als dat niet lukt, hebben we zelf een lijst met muziekcafés waar we langs willen”, legt De Vries hun plan-b uit. Ook ligt er een vijfjarenplan klaar met de te nemen stappen. De eerder genoemde Klaas Zijlstra uit Bolsward is daarbij aangesteld als ‘regelneef’. ,,Dat kan hij goed”, complimenteert De Vries zijn manager, generatie- en bandgenoot. ,,Het is goed dat hij een oogje in het zeil kan houden, dan vergeten we niks”, besluit hij met een glimlach.

MILO staat op vrijdag 20 april met hun enige show in Neushoorn, Leeuwarden. Aanvang: 21.30 uur in ‘De Backstage’, gratis entree.