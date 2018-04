Gemeente neemt meer tijd voor graafwerk Broereplein in Bolsward

De Broerekerk en het plein ervoor zijn onderdeel van een voormalig kloosterterrein (Franciscaner bedelorde monniken, periode circa 1281-1575). Op grond daarvan verwachtte de gemeente niet alleen graven, maar ook stenen en houten gebouwresten, water- en afvalkuilen en beerputten.

,,Wat we niet hadden verwacht is dat de grond zo pal voor de kerk nog zo onverstoord is. Want in het verleden zijn daar diverse herinrichtingswerkzaamheden geweest”, zegt Yvonne Boonstra, archeoloog van de gemeente. Ze maakt een vergelijking met Hindeloopen, waar voor de fontein ook dichtbij een kerk moest worden gegraven. ,,Ook daar is het graafwerk begeleid door een archeoloog. Die was snel klaar, want de grond bleek daar wel flink verstoord.”

Wat dat betreft is archeologie echt koffiedik kijken, zegt ze. ,,Je weet pas zeker wat je aantreft als je de grond ingaat. Ontzettend spannend natuurlijk, maar niet altijd even makkelijk om in te plannen.”

In Bolsward wordt slechts een klein deel van het kerkhof aangesneden. De archeologen verwachten deze week nog nodig te hebben voor de zorgvuldige lichting van de skeletten. Deze worden getekend, ingemeten en gefotografeerd. ,,Bij de uitwerking straks zullen we onderzoeken wat het botmateriaal ons kan vertellen over deze mensen. Of het mannen of vrouwen waren, wat hun leeftijd is, wat voor ziektes ze hadden en – indien zichtbaar - waaraan ze zijn overleden. Zo komen we weer iets meer te weten over de geschiedenis van Bolsward”, vertelt Boonstra.

De gemeente is van plan de resultaten van het onderzoek met de inwoners te delen, zegt wethouder Van Gent. Ze vindt het jammer dat sommigen in Bolsward van grafschennis spreken. ,,Daarvan zou sprake zijn als we de menselijke resten hadden weggegraven zonder enige vorm van documentatie en onderzoek. Wij doen het tegendeel. Zorgvuldige berging van de skeletten heeft onze hoogste prioriteit.”