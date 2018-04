Aldi Bolsward verbouwt en gaat een week dicht

De Aldi-vestiging in Bolsward wordt verbouwd en sluit daarom vanaf donderdag tijdelijk haar deuren. De vernieuwde supermarkt wordt een week later om 8.00 uur feestelijk heropend door filiaalleider Jakob Bulthuis.

De eerste vierhonderd klanten krijgen die ochtend bij aankoop van minimaal twintig euro aan boodschappen een tas met ‘gegarandeerd een aantrekkelijke prijs’. De verwachting is dat het op de openingsochtend een gezellige drukte wordt: de eerste 400 klanten Op de kraskaarten staat de prijs zoals bijvoorbeeld een tablet, een koffiezetapparaat of een tegoedbon ter waarde van € 250,-. Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er -zolang de voorraad strekt- een gratis herbruikbare Aldi-tas. Ook staat bij de heropening een foodtruck op het parkeerterrein, waar klanten gratis hapjes kunnen proeven.

Voor Aldi is duurzaamheid een belangrijke pijler. Niet alleen zijn er steeds meer biologische en Fairtrade-producten in de schappen te vinden, ook wordt nagestreefd om de filialen zo duurzaam mogelijk in te richten. Alle binnen- en buitenverlichting wordt LED. Papier en folie worden 100% gerecycled. Bij de verbouwing zijn regionale leveranciers, installateurs en aannemers betrokken geweest.