SC Bolsward (zo) en Groninger Boys schotelen het publiek een mooie pot voetbal voor: 3-2

Halverwege de eerste seizoenshelft bungelde SC Bolsward (zo) samen Warga onder aan de ranglijst met slechts één punt. Blessures, het inpassen van nieuwe jonge spelers en het afhaken van laatste man Deniz Akkus (chronische blessure) was de aanleiding van niet verwachte verval, maar ook pech kostte het team van trainer Marc van Hiel punten. Hij raakte niet in paniek en zag de ploeg per wedstrijd beter worden. Met als hoogtepunt de verdiende 3-2 overwinning van zondag tegen het hoog geplaatste Groninger Boys.

Dit alles in een wedstrijd die zinderde van de spanning en hoogtepunten. Scheidsrechter De Vries uit Veendam was de enige dissonant die de wedstrijd niet aan voelde en maar liefs vijf spelers van de thuisclub op een gele prent trakteerde voor onnozele wissewasjes en maar één aan de bezoekers.

Het mocht de pret niet drukken. Beide teams streden voor wat ze waard waren. De bezoekers uit Groningen hadden maar één doel, doelpuntenmachine Freddy de Grooth in stelling brengen. Hij werd moedeloos van het feit dat hij twee bewakers (Maxime Mulder en Ruben Jellesma) in zijn nabijheid voelde en vond dat dus niet prettig en gaande weg begon hij meer te ‘mekkeren’.



De thuisclub kwam op voorsprong. Paul Huisman werd in de loop in stelling gebracht en deze passeerde de uitkomende doelman Feike Spoor met een prachtige boogbal vanaf rechts: 1-0. Niet veel later stond het alweer gelijk: een gemakkelijk gegeven vrij trap werd perfect binnen geschoten door Freddy de Grooth: 1-1.

Nadat de thuisclub nog enkele mogelijkheden niet wist te verzilveren, was het Paul Huisman die binnen tien minuten de thuisclub op een 3-1 voorsprong zette. Daarbij zagen de acties van doelman Spoor er ook niet goed uit.

Al met al een verdiende voorsprong op slag van rust voor de thuisclub, maar scheidsrechter De Vries had nog geen zin in thee en trakteerde de gasten eerst nog op een vrije trap. Eduardo Danilo Gutierrez wist buiten het oog van de scheids diverse meters te smokkelen, maar haalde wel snoeihard uit via onderkant lat werd het 3-2. De gasten hadden weer moed.



De tweede de helft was het voor Groninger Boys alles of niks. Veel te gehaast werd de bal naar de voorste linie getransporteerd. De zuiverheid ontbrak en spits De Grooth niet gevonden. Aanvoerder Özgur Akkus en zijn mannen hielden het hoofd koel. De thuisclub kreeg zelfs nog de mooiste kansen, vooral in de 75e minuut toen turbo Maxime Mulder richting Groninger doel ging. Hij schoot maar net naast, twee mee gekomen Bolswarders over het hoofd ziende.