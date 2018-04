Nijland met minimaal verschil langs Workum

Nijland begon met dezelfde elf spelers als de laatste wedstrijden aan de zware wedstrijd tegen Workum. Want zelfs zonder een handvol basisspelers, stond er bij de gasten een prima team. Opvallend genoeg kozen ze voor een zeer behoudende speelwijze, waardoor de wedstrijd maar niet op gang wilde komen.



Nijland vond het lastig om een gaatje te vinden in de muur van Workum-spelers en Workum had hetzelfde probleem. De eerste helft gebeurde er dan ook weinig tot niets voor beide doelen. De grootste kans was voor Nico Pieter Bonnema, maar hij krulde de bal dit keer niet in de kruising.



Workum kreeg in de eerste helft geen kans om te scoren, maar verdedigde wel goed en vond het allemaal ook wel prima. Nijland oogde ietwat gefrustreerd, omdat het maar mondjesmaat gevaarlijk kon worden en er aanvallend vrij weinig van de grond kwam. Toen Nijland net na de rust de 1-0 scoorde, moest Workum wel naar voren en veranderde de wedstrijd compleet.



Het was Eelke van der Wal die de bal vanaf links terugkreeg en met een prachtige diepe bal het hoofd van Nico Pieter Bonnema vond. Zijn kopbal hobbelde tegendraads via de binnenkant van de paal langs een vertwijfelde doelman Minnema over de doellijn.



Na deze meevaller kwam Nijland flink onder druk te staan, maar kon het ook veel vaker gevaarlijker worden. Workum moest nu wel vooruit, maar eigenlijk kreeg alleen Rein Attema een kans ook gelijk te maken. Hij ramde deze mogelijkheid echter ruim over en dus was het wachten op de tweede goal van Nijland.



De thuisclub was wel nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer, maar elke counter liep met een sisser af voor Workum. Daardoor mocht het blijven hopen, maar een rode kaart voor Harmen Hiemstra maakte eigenlijk een einde aan de wedstrijd, tien minuten voor tijd.



Gelegenheidslinksback Hiemstra ging hard een duel met Jarin de Jong in en de scheidsrechter beoordeelde zijn tackle als overdadig. De rode kaart kwam onverwacht voor vriend en vijand en deze dubieuze beslissing was de doodsteek voor Workum. De 1-0 werd door de blauwhemden dan ook succesvol over de streep getrokken en de drie punten waren binnen.