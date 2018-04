Nij Mariënacker opent vernieuwd restaurant

In Nij Mariënacker werd donderdag ‘it Foarhûs’ geopend, het vernieuwde restaurant van het woonzorgcentrum in Workum. Het oude restaurant was gedateerd en daarom was het de hoogste tijd voor vernieuwing. Tijdens de lunch was er een feestelijke opening met muziek van Twalûd.

Bij de verbouwing, die twee maanden duurde, zijn onder andere de vloer, het behang, de verlichting en het meubilair vervangen. De keuzes voor het frisse, groene behang, de gordijnen en de lichte vloer zijn gemaakt door architect Frank van Dijk, maar ook de Cliëntenraad, de bewoners en het personeel hebben inspraak gehad. ,,De bewoners hebben de stoelen uitgezocht. Er waren vier proefstoelen, die ze konden uitproberen. De keuze voor de uiteindelijke stoel was unaniem”, vertelt teamleider Nynke de Boer.

Bijzonder zijn de schilderingen van het Jopie Huisman Museum, die verwerkt zijn in elementen van het restaurant en de woonkamers, zoals op de keukenkastjes en de achterkant van de piano. De schildering in het restaurant werd onthuld door directeur Zwier Kroese en managementassistente Alie Bakker van het Jopie Huisman Museum. ,,Jopie Huisman was een geboren Workumer. De keuze was dus niet meer dan logisch.”

Ook 55-plussers uit Workum en omgeving zijn van harte welkom om te komen eten in het vernieuwde restaurant. Iedere derde donderdag van de maand organiseert Nij Mariënacker een avond 'Lekker Ite'. De kok bereidt dan een driegangendiner. Het menu wordt van tevoren aangekondigd op posters. Gasten van bewoners kunnen altijd mee-eten voor tien euro. Het restaurant is zeven dagen per week geopend. Nij Mariënacker is een locatie van zorgorganisatie Patyna.