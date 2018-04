Bernard Visser exposeert zijn verzameling fluiten in Spoorwegmuseum

BOLSWARD

Bernard Visser uit Bolsward mag op 21 en 22 april zijn verzameling fluiten exposeren in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Vissers verzameling was eerder te zien in het SBS6-programma Verzamelkoorts!. Als slotstuk van dit seizoen, organiseert het Spoorwegmuseum, in samenwerking met SBS6, de BankGiro Loterij en Talpa, een feestelijke ‘Verzamelkoorts Parade'. Een deel van het museum staat dit weekend in het teken van Nederland Verzamelland. Kim-Lian van der Meij verricht op zaterdagochtend 21 april de aftrap.