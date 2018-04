Nieuw inzamelpunt Stichting Babyspullen ‘Strikjes en Bretels’ in Makkum

Vanaf deze maand is in Makkum bij Strikjes en Bretels, Bleekstraat 42 in Makkum, een nieuw inzamelpunt van Stichting Babyspullen gevestigd. Stichting Babyspullen verzamelt gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar babystartpakketten van. Deze pakketten worden gratis verstrekt via diverse hulpverleningsinstanties aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben.

,,In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Ouders kunnen in die gevallen vaak niet voldoen aan de basisbehoeften voor hun pasgeboren baby: een warme deken, een kruik, verzorgingsspulletjes of voldoende kleertjes”, aldus oprichtster Marjolijn Hermus. ,,Wij vinden dat elk kind recht heeft op een goede start.”

Ontwikkeling

Stichting Babyspullen ontstond vanuit een heel praktische insteek en overtuiging. ,,We wilden graag dat de kleertjes van onze kinderen binnen Nederland een goede bestemming zouden krijgen”, vertelt Hermus. Zo startte Stichting Babyspullen in 2012 vanuit een zolderkamer. Anno 2016 is de organisatie flink gegroeid. ,,We werken inmiddels met een team van 140 vrijwilligers verspreid over het land, we hebben zo’n 123 inzamelpunten waar mensen hun gebruikte of nieuwe babyspullen kunnen inleveren en we hebben een groot netwerk van professionele instanties opgebouwd waar we mee samenwerken”, aldus Hermus.

Hulp geven

Stichting Babyspullen werkt uitsluitend met vrijwilligers en is afhankelijk van bedrijven en particulieren die het doel steunen. Dit kan zijn door het schenken van babyspullen, het leveren van een financiële bijdrage of door praktische ondersteuning als vrijwilliger. Meer informatie over hoe bedrijven en particulieren het werk van de stichting kunnen ondersteunen is te vinden op www.stichtingbabyspullen.nl. Hermus: ,,We zijn ervan overtuigd dat we samen sterk staan en steeds meer kinderen in Nederland een goede start in het leven kunnen geven”.