De Paupers spelen ‘Ach ja…(dy lul fan mij)’

Een verhaal over hoge heren, grote namen en onovertroffen kunst, of…hoe ambitie en schijnbaar succes het contact met de basis in de weg kan staan. In de voorstelling nemen de Paupers hotemetoten, aan-de-weg-timmeraars en ego’s, gewone jannemannen en spreihaaksters op de hak op hun eigen, eigenwijze Paupermanier. Humoristisch, kritisch met een dwarse, verrassend originele kijk op de ‘mienskip’ en altijd met prachtige beelden en muziek op een al even mooie locatie.

Kaarten voor de voorstelling kunnen via de website van de Paupers besteld worden: www.depaupers.nl Per voorstelling zijn 150 plaatsen beschikbaar, omdat De Paupers vinden dat je midden in de voorstelling moet zitten en op moet gaan in de omgeving (dat lukt met een groot aantal bezoekers nu eenmaal niet).