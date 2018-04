SC Bolsward (za) verliest in slotfase van Scharnegoutum

Lang leek het er op dat SC Bolsward (za) weer punten van een titelkandidaat zou afsnoepen, maar in de slotfase trok Scharnegoutum de partij naar zich toe. Een voor de bezoekers lullig gegeven strafschop en een fraaie treffer van Rick Atsma zorgden voor een verdiende zege van de thuisploeg.

Na het gelijkspel tegen AVC van vorige week en de winst op Makkum een maand geleden, moest de ploeg van Wilco de Bakker zaterdag op bezoek bij die andere ploeg uit de top-drie: Scharnegoutum.

Beide ploegen legden een niet heel bijzondere pot voetbal op de mat. SC Bolsward was niet bij machte de bal voorin vast te houden, mede door toedoen van het sterke verdedigingsduo van de thuisploeg. Na twintig minuten ontsnapte Bart Gietema echter aan de aandacht van iedereen. Zijn lob miste, helaas voor hem, net de juiste snelheid en richting voor een treffer.

Scharnegoutum had vrijwel de hele wedstrijd een optisch veldoverwicht, maar wist zelden echt gevaarlijk te worden. Ja: ze kregen veel corners en vrije trappen en ja: achterin bij SC Bolsward ging wel eens iets mis, maar keeper Kevin Huizinga werd niet echt getest.

In de tweede helft een zelfde spelbeeld: Scharnegoutum probeerde, SC Bolsward hield tegen. De nummer drie van de ranglijst -in verliespunten staan de roodwitten bovenaan- drong nog meer aan, maar behoudens een paar kopballen uit hoekschoppen (twee net over, één werd van de lijn gehaald) kwamen ze niet tot echte doelpogingen.

Een geluk voor hen was dan ook dat Martijn Bosklopper de bal in de tachtigste minuut ongelukkig op zijn hand kreeg. De scheidsrechter wees daarop gedecideerd naar de stip. Sibold Jellema bleef rustig en schoot zuiver binnen in de rechter benedenhoek.

SC Bolsward ging daarop één-op-één spelen achterin, wat meer ruimte opleverde voor de thuisploeg. Rick Atsma, die de tweede helft beduidend beter speelde dan de eerste, bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand met een schitterende knal in de kruising.

SC Bolsward ziet, na het verlies van vandaag, SC Franeker tot op één puntje naderen in de strijd om de vierde plaats. Scharnegoutum staat nu tweede, na het verlies van AVC.