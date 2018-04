Komedie ‘C’est la vie!’ in Filmhuis Bolsward

BOLSWARD

De komedie ‘C’est la vie!’ draait op donderdag 19 april om 20.00 uur in Filmhuis Bolsward. Het werk van de makers van 'Intouchables' en 'Samba' gaat over een prachtig trouwfeest: Max runt al dertig jaar een cateringbedrijf en heeft al honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena, die trouwen in een prachtig zeventiende eeuws kasteel. Max heeft een team van bedienden, koks en afwassers samengesteld, het koppel geadviseerd over een fotograaf, de band gereserveerd, de bloemen geregeld. Alle ingrediënten zijn aanwezig om het feest tot een succes te maken. Tot een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in het eten gooien.