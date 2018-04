Nijland heeft weinig problemen met WPB

Met zeventien spelers reisde Nijland af naar Sneek en de blauwhemden kwamen dan ook voor niets minder dan de volle winst. Daar leek het in eerste instantie trouwens niet op, want het was WPB dat domineerde. De gasten moesten flink aan de bak om WPB te beteugelen, maar verder dan wat kleine kansjes kwam de thuisclub niet. Nijland counterde, maar deed dit vaak erg slordig en daardoor kreeg het niet veel kansen. De grootste was voor Nico Pieter Bonnema, maar hij stuitte op het lichaam van de uitkomende keeper Rijpkema.



Naargelang de wedstrijd vorderde kwam meer en meer de kwetsbaarheid van de thuisclub aan het licht. Voorin had het te weinig kwaliteit om echt gevaarlijk te worden en achterin was het kwetsbaar. Nijland profiteerde daar de eerste helft te weinig van, maar kort voor rust maakte het toch de 0-1 na een mooie aanval over links. Fokke Jan Kooistra zette laag voor en Jarin de Jong ronde beheerst af.



De voorsprong was zeer welkom, maar op dat moment niet eens verdiend. De tweede helft moest het dan ook beter dan voor de thee en dat lukte. Een corner van Sjoerd Tjalsma zeilde naar de tweede paal en daar stond Mente de Boer om de 2-0 binnen te knikken. WPB probeerde het nog wel, maar bleef tegen een blauwe muur oplopen en Nijland kon vrijuit counteren naar een grotere score.



Dat deed het ook met grote regelmaat, maar kansen afmaken is nog niet zo simpel als het lijkt. Zo bleek afgelopen zaterdag al en dinsdag dus nog een keer, want grote of kleine kansen, ze gingen er allemaal niet in. De grootste twee kansen waren voor Tsjeard Weersma en Sjoerd Tjalsma.



Weersma werd vanaf links keurig bediend door Nico Pieter Bonnema, maar zijn beheerste kopbal werd gered door keeper Rijpkema. In de rebound mocht Weersma het weer proberen, maar voor een verlaten doel, knalde hij hoog over. Tjalsma deed het nog eens dunnetjes over toen hij een voorzet van Silvan Kooistra over het lege doel kopte. Gelukkig was Nico Pieter Bonnema in de blessuretijd nog scherp en won hij een sprintduel om vervolgens de 0-3 bekeken binnen te schuiven.



Door deze overwinning staat Nijland bovenaan in de tweede periode, met 16

punten uit 6 wedstrijden. Op de ranglijst klommen ze naar de derde

plaats achter De Walde (dat 2-1 won van Bant) en Oudehaske. Zaterdag

komt Workum op bezoek en dinsdag speelt de ploeg weer voor de tweede periode,

thuis tegen Bant (18.45).