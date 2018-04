Cees Banning wint competitie bij schaakclub Westergoo

Banning- die in de vorige eeuw ook lange tijd aan Westergoo was verbonden- kwam aan het begin van dit seizoen over van het inmiddels ter ziele gegane Harlinger schaakgenootschap De Pion. Vanaf ronde één nam hij de koppositie en stond die niet weer af. Jan Nota werd tweede en Johan Leeverink eindigde net als vorig jaar als derde.

In de B-groep zegevierde-heel knap- Eeltsje Boomsma. Hij liet Teake Bergsma en Hessel van der Pal achter zich. Bij de C’s toonde Lambertus Hylkema zich de sterkste en dwong daarmee veel respect af. Pas op latere leeftijd begon hij het spel actief in clubverband te beoefenen en door stug vol te houden weet hij nu op zijn niveau heel goed te presteren. Hylke Feenstra werd in de c-groep tweede. Eveneens een prestatie van formaat, zeker gezien de conditionele tegenslagen die hem dit seizoen troffen. Uitermate verheugend is dat Tjesse Bottema in de c-groep derde werd. Jong talent in opkomst.



Westergoo speelde dinsdag de laatste externe wedstrijd. Door overwinningen van Stornebrink en Hylke Feenstra leek het de goede kant op te gaan maar Lemmer kwam meedogenloos terug. Het werd uiteindelijk 2-5. Een bord bleef onbezet. Daarmee is de rode lantaarn voor Westergoo II, een resultaat dat zonder gevolgen zal blijven omdat de bondscompetitie drastisch zal worden gereorganiseerd. Westergoo I speelt zaterdag de laatste wedstrijd. Eveneens om des keizers baard.

In het Convent volgen nog twee bijzondere schaakavonden. Komende dinsdag speelt de clubkampioen simultaan tegen de overige leden en op de slotavond wordt er gesnelschaakt om het clubkampioenschap. Johan Leeverink verdedigt zijn titel.