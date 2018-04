Scheepsbouwer De Vries uit Makkum wil tweede droogdok

De Vries Scheepsbouw uit Makkum wil een tweede droogdok bouwen op hun locatie aan de Strânwei in het dorp. Dat laat directeur Sijbrand de Vries in een brief weten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Hij kan op steun rekenen van het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat goed met de scheepsbouwer uit Makkum. Zo goed zelfs, dat de orderportefeuille de komende vier jaar al gevuld is. 'Ook het perspectief voor de periode daarna is positief. Daarom zullen we moeten uitbreiden waarbij er twee opties zijn: in Makkum uitbreiden of elders een nieuwe werf starten. Wij hebben een sterke voorkeur voor uitbreiding aan de Strânwei in Makkum', zo luidt verklaring. De resultaten van de eerste onderzoeksrapporten ondersteunen deze wens. Een tweede droogdok zou 75 tot 100 arbeidsplaatsen opleveren.

De familie De Vries heeft al vanaf 1906 een vestiging in Aalsmeer en zit sinds 2005, na de overname van de voormalige Amels werf, in Makkum. 'Sindsdien is er veel gebeurd', legt De Vries uit in zijn brief. 'Feadship, onze merknaam, is marktleider geworden in het segment van de XL-jachten (»90 meter lengte) en jaarlijks winnen de in Makkum ontwikkelde en geproduceerde jachten diverse awards.'

De oude, bestaande werkplaatsen en kantoren worden sowieso verbouwd, de wens van de scheepsbouwer om een tweede droogdok te realiseren moet nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Als dit het geval is, hoopt De Vries dat deze er in november 2019 staat.