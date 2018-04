Noa Elzinga wint Wallball jeugdtoernooi bij KV Bolsward

De spelvorm was het dubbelspel en werd gespeeld over vijf rondes. De teams bestonden iedere ronde uit verschillende samenstelling. Dit leverde voor de deelnemers uiteindelijk een individuele score op. Noa Elzinga, als ervaren wallballspeelster, bleek oppermachtig en won al haar rondes. Kees Bekema en Allon Elzinga hadden beide even vaak gewonnen als verloren, zodat het totaal aantal gescoorde punten de uitslag moest bepalen. Met een klein verschil mocht Kees Bekema de tweede prijs in ontvangst nemen. De derde prijs was voor Allon Elzinga.