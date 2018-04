Kinderbingo in Nijland op vrijdag 13 april

Sportfederatie OTIB organiseert voor kinderen van groep 1 t/m 8 een kinderbingo. De bingo zal worden gehouden vrijdagmiddag 13 april om 15:30 uur in MFC de Mande in Nijland. Vanaf 15:15 uur gaan de deuren open.

Kinderen die meespelen hoeven geen lid te zijn van één van de sportverenigingen uit Nijland, iedereen is van harte welkom. Voor deze middag wordt er een kleine vergoeding van €3,- per kind gevraagd. Voor dit bedrag kunnen ze meespelen met vijf bingorondes en een bliksemloterij. Ook krijgen alle kinderen in de pauze een beker limonade.

Mocht een kind de cijfers nog niet goed kennen dan zijn ouders, pakes, beppes, de oppas, een ouder broertje of zusje ook van harte welkom. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig.