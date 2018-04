Workum loopt uit voor onthulling Pauperfontein

Het was druk en zonnig op De Merk in Workum, zondag bij de onthulling van de Pauperfontein.

Het kunstwerk is een initiatief van theatergezelschap De Paupers en wordt in de volksmond de ‘Piemelfontein’ genoemd. Dat is niet zonder reden. Het spuitende pronkstuk bestaat uit meer dan tweehonderd kleine en grote penissen, aanvankelijk als protest tegen het 11Fountains-project waarbij kunstenaars van over de hele wereld een fontein ontwerpen voor de elf Friese steden, maar de ‘eigen’ ontwerpers niet aan bod komen. Dat stuitte de groep tegen de borst; ze begon een crowdfundactie met de toepasselijke naam ‘doneer ‘n lid’.

Dit leverde 330 leden op, een teken van draagvlak vanuit de mienskip. Zondag werd het kunstwerk onthuld. De Pauperfontein is meer dan een spuitend waterwerk: het doet tevens dienst al toilet. Als iemand naar binnen gaat om te plassen, spuit buiten het water in het rond. De komende tijd gaat de fontein als een reizend circus door de provincie.