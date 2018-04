SBH presenteert boek ‘Bolsward, voorbij maar niet vergeten’

Stichting Bolswards Historie (SBH) presenteert donderdag 12 april tijdens haar jaarlijkse donateursavond een nieuw boek, getiteld: Bolsward, voorbij maar niet vergeten. Samensteller van deze uitgave is Peter Mulder, de vormgeving was in handen van Johan Dijkstra.

In deze tweede uitgave van de Stichting Bolswards Historie laat Peter Mulder een aantal (oud-) Bolswarders aan het woord, die in de loop der jaren gereageerd hebben op artikelen die verschenen in het Bolswards Nieuwsblad. Deze artikelenreeks was getiteld ‘Bolswarder Zaken’ en werd geschreven door Peter Mulder. Deze artikelen werden gepubliceerd in de periode november 2007 tot maart 2015.

Het boek biedt een prachtig beeld van de Bolswarder gemeenschap in de lange twintigste eeuw. De eigen beleefde verhalen van de inzenders en hun beschrijving van mensen en gebeurtenissen, zullen bij vele Bolswarders ook nu nog dierbare herinneringen oproepen.

Na de presentatie aan onze donateurs zal het boek verkrijgbaar zijn bij de Stichting Bolswards Historie op de eerste verdieping van de Openbare Bibliotheek in Bolsward en de boekhandel.