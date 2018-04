Oudste inwoner van Bolsward verjaart

De wieg van De Rijke-Verbrugh stond in het begin van de vorige eeuw in Rotterdam. Het contrast was groot toen ze in 1958 naar Tjerkwerd verhuisde, waar haar man een schildersbedrijf opzette. Samen kreeg het echtpaar -getrouwd in 1938- twee kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Inmiddels woont De Rijke, sinds het overlijden van haar man, al 25 jaar in een aanleunwoning in Huylckenstein in Bolsward, de stad waar ze eind jaren zeventig naartoe verhuisde. ,,Maar ze kookt nog altijd zelf en ook bij het douchen wil ze geen hulp hebben”, vertelt haar dochter.