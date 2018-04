SC Bolsward (zo) troeft het fysiek sterke Nicator af: 1-3

Nicator begon furieus aan de wedstrijd en ook persoonlijke duels werden door de thuisclub meestentijds gewonnen. In die beginfase kwam SC Bolsward steeds te kort. Het was niet ingesteld op de fysieke kracht van de thuisclub. Deze raakte in de beginfase de lat boven Tolga Demirci. Even later werd een vrije trap kiezelhard in geschoten achter de Bolswarder keeper. Demirci kon even later met meer geluk dan wijsheid de bal uit zijn doel ranselen.

Vlak voor rust in de 36 e minuut kwam de thuisclub evenwel toch op voorsprong En met de pauze in het vooruitzicht was dat verdiend voor de thuisclub. Echter het team van Marc van Hiel kwam uit het niets langszij. Het was de opnieuw sterk acterende voorstopper Maxime Mulder die er in de 39e minuut voor zorgde dat nu ook de Bolswarders ‘lekker’ de rust ingingen: 1-1.

SC Bolsward kwam nu gesterkt na de pauze in het veld. Ze probeerden de fysiek sterke tegenstander met voetbal te bespelen en dat lukte aardig. Het was ook te zien dat Nicator in die eerste helft met hun krachten hadden gespeeld. Uit een goede vrije trap van Lorenzo Lemmers wist Mounir Bouasrar de bal achter de doelman van de thuisploeg te werken: 1-2

Nicator probeerde nog met zeuren tegen de scheidsrechter het tij te keren maar dat had ook geen resultaat. Uit een goede counter van Ruben Jellesma en Romano Perridon werd laatst genoemde in strafschopgebied gevloerd. Aanvoerder Özgur Akkus schoot de gekregen penalty vlekkeloos binnen:1-3.