SC Bolsward (za) vergeet te winnen tegen koploper AVC

Na de uitoverwinning met 0-3 op degradatiekandidaat Beetgum, speelde SC Bolsward 1 zaterdag tegen koploper AVC uit Sexbierum. De uitwedstrijd was nogal kansloos met 4-0 verloren, maar eerdere overwinningen op medekoplopers Makkum en Scharnegoutum gaf vertrouwen in een goed resultaat.

SC Bolsward begon uiterst voortvarend tegen een apathisch AVC dat het eerste half uur Bolsward het spel liet maken en veel ruimte weggaf. Een pass van Denis Hendriks werd in de negende minuut door, wie anders, dan Bart Gietema met een achterwaartse kopbal even merkwaardig als handig tot doelpunt gepromoveerd.

De voorsprong werd in de 23e minuut uitgebreid door dezelfde Gietema – hij blijft een fenomeen - die een vrije trap van Redmer Strikwerda attent oppikte en met een prachtige lob de doelman verschalkte: 2-0 en volkomen terecht. Verrassend was de ruimte die de spits kreeg in de eerste helft kreeg. Het wachten was op het uitbouwen van de score. Kansen en halve kansen werden echter niet benut. Bolsward speelde sterk in alle linies en kende in Tom Lindeboom de aanjager.

AVC nam na een half uur langzaam het initiatief over al kwam de 2-1, snoeihard ingeschoten na een corner, toch onverwacht. Een minuut later redde doelman Kevin Huizinga zeer alert op een prima kopbal van de AVC spits. In de laatste minuut van de eerste helft wist linkerspits Marvin Dijkstra zijn man uit te kappen en in de verre hoek te scoren. 3-1 was een terechte ruststand waarmee het zwakke AVC het meest tevreden mocht zijn.

Na rust een heel ander spelbeeld. Het goede veldspel was al snel verdwenen en de mannen van Hylke Schrale (ex-SC Bolsward trainer) namen steeds meer het initiatief. De angst regeerde bij Bolsward en toen AVC snoeihard de tweede goal achter Huizinga joeg, werd het pas echt billenknijpen.

AVC kreeg het gelijkspel in de schoot geworpen door de scheidsrechter die een ongelukkige botsing tussen Redmer Strikwerda en een wild inkomende verdediger promoveerde tot strafschop. Zo werd de uitslag 3-3 en een AVC-supporter kon het niet treffender formuleren: ,,Bolsward verliest twee punten en wij winnen er een.’’