Nijland laat twee punten liggen bij NOK

In een zonnig en warm Oudemirdum begon Nijland goed, maar na een paar doelpogingen zakte het wat weg en probeerde NOK het een paar keer. Het kon keeper Peter van Dalfsen niet verontrusten, tot de bal na twintig minuten op de stip ging. Bouke Poelsma trok wat ongelukkig een speler naar beneden in zijn val en Sven Schram schoot de 1-0 binnen van elf meter.



Het was goedbeschouwd de enige kans om te scoren die NOK kreeg in de hele wedstrijd, maar deze ging er dus wel in. Dat kon niet worden gezegd van de serie aan kansen die Nijland kreeg in het restant van de eerste helft. Zonder overdrijven had het zo vijf keer kunnen scoren, maar er was niemand die het vizier op scherp had.



De vier voorwaartsen Nico Pieter Bonnema, Jarin de Jong, Sjoerd Tjalsma, Tsjeard Weersma en middenvelder Erwin Hoekstra combineerden zich met een serie snelle aanvallen naar een handvol grote kansen. Dat gedeelte was dan ook prima verzorgd bij de (voor deze gelegenheid) geelhemden, maar alleen het laatste tikje of knikje was er nooit. Het overwicht van de eerste helft kon dus niet uit worden gedrukt in doelpunten.



De tweede helft ging Nijland vol goede moed door met de zoektocht naar de gelijkmaker en misschien wel meer. NOK kwam er helemaal niet meer uit en het moest zich beperken tot verdedigen. Het miste gewoon te veel basisspelers om een vuist te maken en vooral aan de bal lukte er bijna niks. Achterin was het de tweede helft wel een stuk beter georganiseerd en grote kansen bleven dan ook uit voor Nijland.



Twintig minuten voor het einde bracht een vrije trap uitkomst en het was verrassend genoeg Bouke Poelsma die de klus klaarde. De centrale verdediger mikte de 1-1 keurig langs de muur en onder in het hoekje, waardoor Nijland nog mocht nog hopen op de volle buit. Wieger Boonstra en Silvan Kooistra kwamen in het veld om dit te realiseren en het spel werd wat opportunistischer.



Tien minuten voor het einde leidde dit tot een kans voor Nico die zich langs de laatste verdediger wurmde, maar deze trok aan de noodrem door de bal met de hand te stoppen. Een rode kaart en een vrije trap op exact dezelfde positie als tien minuten eerder waren het gevolg. Trainer Loet Boot zette dit keer zelf de muur maar neer, maar Bouke Poelsma besloot tot een zeer gevoelig balletje over het menselijke obstakel. De winnende goal leek onderweg naar de bovenhoek, maar dit keer was het de onderkant van de lat die een doelpunt in de weg stond.